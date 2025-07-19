Грудка больше не будет сухой: готовим филе со сливочно-горчичным соусом

Грудка больше не будет сухой: готовим филе со сливочно-горчичным соусом

Куриная грудка больше не будет сухой! Филе в сливочно-горчичном соусе получается невероятно сочным и ароматным. Мясо пропитывается влагой и специями, оставаясь мягким внутри и покрываясь аппетитной глазурью снаружи.

Для приготовления разрежьте 2 куриные грудки вдоль на более тонкие пласты, слегка отбейте и посолите. Обжарьте на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до легкой корочки. Для соуса смешайте 150 мл сливок 10%, 1 ч. л. горчицы, 1 измельченный зубчик чеснока и специи по вкусу. Влейте соус к курице, уменьшите огонь и тушите под крышкой 10 минут.

Подавайте с зеленью — этот способ приготовления гарантирует сочность даже при длительном хранении в холодильнике!

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