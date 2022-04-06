Грудинин вспомнил, как Жириновский продавал собранную в совхозе землянику

Павел Грудинин в беседе с NEWS.ru вспомнил самые яркие моменты, которые были связаны с Владимиром Жириновским. Предприниматель рассказал, что глава ЛДПР приезжал в совхоз имени Ленина, где собирал землянику, которую позже продавал на Даниловском рынке. Жириновский скончался на 76-м году жизни. О смерти политика объявили во время пленарного заседания в Госдуме.
На протяжении последних 14 лет каждое лето, когда у нас сезон земляники, Владимир Вольфович приезжал вместе со своими «соколами» и участвовал в мероприятиях по сбору этой ягоды. А потом, получив заработанное, он ехал и раздавал землянику на Даниловском рынке, утверждая, что борется с перекупщиками. Это было не только интересно, но и нам как предприятию очень выгодно. Это такая бесплатная реклама по телевизору, которая побуждала москвичей и гостей столицы активно участвовать в сборе ягоды. Если уж Жириновский приехал собирать землянику, то, наверное, и всем остальным это полезно, — поделился Грудин.
Он выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского.
Почтили память Жириновского президент России Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Временно исполняющим обязанности по руководству партией на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий. Прощание с Владимиром Жириновским пройдёт в Москве в Доме профсоюзов. Для церемонии отведут Колонный зал. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, место выбрано в связи с тем, что там покоятся родственники политика.