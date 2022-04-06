Грудинин вспомнил, как Жириновский продавал собранную в совхозе землянику

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Эксперт по трудовому праву, руководитель департамента РЗП и КУ компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева в беседе с NEWS.ru заявила, что инициатива о продлении майских праздников негативно скажется на работодателях, потому что сотрудники не будут работать почти полмесяца. Так она прокомментировала высказывание вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, который предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По мнению депутата, это позволит россиянам посвятить больше времени подготовке к сбору урожая.

На мой субъективный взгляд, это негативно скажется на собственниках бизнеса. По сути, сотрудники не будут работать полмесяца, а при наличии праздничных дней подразумевается, что оплата сохраняется в полном объёме. Можно...