https://static.news.ru/photo/689f96b0-685c-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Павел Грудинин Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин вместе с Ксенией Кутюхиной, которую СМИ называют его гражданской женой, обратились в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО «ВКонтакте».

Истцы просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни, — цитирует ТАСС сообщение объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Как писал NEWS.ru, бывшая супруга основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина получила 42% акций этого ЗАО. Ценные бумаги она сразу обменяла на 19,3% долей в ООО «Рота-агро», входящем в группу «Рота», которую контролирует депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин. Стать бизнес-партнёром парламентария Грудининой помогли приставы. Они в ультимативной форме потребовали от регистратора Р.О.С.Т. передать в её собственность акции в рамках бракоразводного процесса. Грудинин будет оспаривать передачу акций и уже обратился с иском в Арбитражный суд Московской области.