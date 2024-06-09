Гроссмейстер Бешуков скончался после тяжелой болезни

Фото: ruchess.ru

Сергей Бешуков

Гроссмейстер Сергей Бешуков ушел из жизни в возрасте 53 лет, сообщается на сайте Федерации шахмат России. Отмечается, что он скончался после тяжелой болезни, какие-либо подробности не приводятся.

После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни Сергей Асланович Бешуков (1 апреля 1971 — 8 июня 2024), международный гроссмейстер с 1994 года, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Бешуков был известен как энергичный организатор шахматных соревнований, который внес значительный вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе. Федерация шахмат России выразила соболезнования родным и близким покойного.

Сергей Бешуков стал обладателем всех наград командного чемпионата России, а также организатором в сфере шахмат, в частности, в 2019 году он стал организатором Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Также он был арбитром ФИДЕ с 2018 года и спортивным судьей всероссийской категории по шахматам с 2017 года.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать некоторые песни украинских исполнителей в России. По его словам, многие исполнители зарабатывают в нашей стране и при этом поддерживают «вражескую армию». Шахматист отметил, что выступает за блокировку не всех украинских артистов, а лишь тех, кто является «недружелюбным» для государства.