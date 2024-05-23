Громкий арест замглавы Генштаба ВС РФ: кто такой Вадим Шамарин, что сделал

Фото: МО РФ

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Вадим Шамарин

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Вадим Шамарин арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Какие известны подробности уголовного дела, что за новости выходили 23 мая?

За что задержан Вадим Шамарин

Дело Вадима Шамарина, который также является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Известно, что на настоящий момент прошли обыски в доме генерала, сам он был доставлен на допрос.

По данным суда, Шамарин был арестован накануне сроком на два месяца — до 21 июля.

«22 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», слухи про следственные действия в отношении начальника Главного управления связи появились еще позавчера.

«Претензий к ГУС много: с 2013 года был реализован очень маленький процент НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), хотя вот уже 11 лет с момента расформирования ДРИИТ все ОКР проходят по линии управления развития информационных технологий. А это все — деньги, причем немалые. Траты были, реализации не было. К Шамарину хватает претензий по подбиванию докладов о том, как все хорошо, и необоснованным организационным решениям, которые вредили вопросам организации связи в войсках», — говорится в сообщении канала.

Фото: МО РФ Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Вадим Шамарин

Что известно о недвижимости Шамарина

Telegram-канал SHOT пишет, что на Вадима Шамарина официально оформлена квартира площадью 82,6 «квадрата» в Подольске на улице Академика Доллежаля, примерная стоимость которой составляет порядка 12 млн рублей. На супругу генерала, как пишет источник, оформлена иномарка. При этом на сайте Минобороны РФ декларации Шамарина о доходах и имуществе нет.

«В квартире в Подмосковье прописан Шамарин и его супруга. Также во владении у жены — Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года (примерно 13 млн рублей)», — уточнил SHOT.

Как сообщает Telegram-канал Mash, супруга Вадима Шамарина меняла автомобили каждые три года.

«Автомобили женщина меняла каждые три года — покупала все престижнее и престижнее. Сначала была Toyota FunCargo 2000, затем — Toyota RAV4 2013 года, а в декабре 2022-го женщина купила Mercedes», — добавили авторы канала.

Генерал-лейтенант занимает свою должность с 2021 года. В структурах связи он с 1992 года. Есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кто и как отреагировал на задержание Шамарина

Обыски у Вадима Шамарина могут быть связаны с чистками высшего генералитета, предположил политолог Сергей Марков. Он также обратил внимание, что арест генерала вызвал поддержку военкоров и военных блогеров. По его словам, эта категория лиц, как правило, транслирует мнение офицерского корпуса Вооруженных сил РФ.

«Арест Шамарина вызвал поддержку военкоров и военных блогеров. А по аресту Попова они по-прежнему поддерживают Попова. Арест Тимура Иванова они поддержали такими аплодисментами, что эхо их слышно до сих пор. Они, как правило, транслируют мнение офицерского корпуса армии России», — уточнил политолог.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов после ареста Шамарина заявил, что структура связи — одна из главных проблем в современной российской армии.

«При поиске качественной и недорогой связи мы всегда старались найти и закупить продукцию именно отечественных производителей. И здесь происходили интересные вещи... Практически всегда, когда потенциальный поставщик говорил нам, что они — официальные поставщики по линии МО РФ, их продукция была, мягко говоря, ненадлежащего качества, но при этом стоила значительно выше рынка», — отметил Рогов.

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