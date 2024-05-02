Громкие звуки слышны в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород». Причины произошедшего выясняются. 

Над областью громко! Уточняем,говорится в сообщении. 

По данным Минобороны, около 10:30 по московскому времени система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа.  

Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, отметили в ведомстве. 

Накануне украинские вооруженные силы снова ударили по территории Белгородской области беспилотным летательным аппаратом. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили один дрон самолетного типа около 15:30 по московскому времени.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали регион дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам губернатора, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Также объекты энергетической инфраструктуры были повреждены под Орлом в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инциденты были зафиксированы на территории Глазуновского и Свердловского районов.