Громкие звуки слышны в Белгородской области Система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкие звуки слышны в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород». Причины произошедшего выясняются.

Над областью громко! Уточняем, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, около 10:30 по московскому времени система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа.

Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — отметили в ведомстве.

Накануне украинские вооруженные силы снова ударили по территории Белгородской области беспилотным летательным аппаратом. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили один дрон самолетного типа около 15:30 по московскому времени.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали регион дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам губернатора, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Также объекты энергетической инфраструктуры были повреждены под Орлом в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инциденты были зафиксированы на территории Глазуновского и Свердловского районов.