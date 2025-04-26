Гроб с телом Церетели привезли в церковь Дидубийского пантеона

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Гроб с телом скульптора Зураба Церетели доставили в церковь Иконы Божией Матери около Дидубийского пантеона в Тбилиси, сообщает корреспондент NEWS.ru. По его словам, именно там состоится отпевание известного художника, после чего его похоронят. Отмечается, что Церетели похоронят рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.

Траурная церемония начнется в 13:00 по московскому времени. К пантеону прислали дополнительные наряды полиции для обеспечения безопасности и общественного порядка. К церкви уже подходят люди, чтобы проводить монументалиста в последний путь.

Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года, причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля его отпевание прошло в Москве в храме Христа Спасителя, там же состоялась панихида. 24 апреля тело скульптора перевезли в Тбилиси. Двухдневная гражданская панихида проходила в Музее современного искусства.

Ранее сообщалось, что дочь покойного скульптора академик РАХ Елена Церетели после прощания с отцом отказалась дать комментарий, поскольку потеряла голос. Адвокат и подруга семьи Юлия Вербицкая-Линник в свою очередь подтвердила, что женщина является единственной законной наследницей всего имущества Церетели.

До этого народная артистка России Диана Гурцкая заявила, что со смертью скульптора ушла целая эпоха. Певица подчеркнула, что Церетели был очень добрым человеком, к которому можно было обратиться за советом. Он всегда будет в сердцах людей, добавила она.