Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого

https://static.news.ru/photo/45eff73c-2084-11eb-bf95-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева рассказала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что рядом с ним до последних мгновений находились жена Наталья и сын Дмитрий.

Мы ещё днём получили известие от близких Михаила Михайловича, что он плох. Так что мы были готовы ко всему. Это лето было первым, когда он не приехал в Одессу — тяжело болел, — подчеркнула Гришаева в интервью MK.RU.

Он также отметила, что хорошо знала Жванецкого, которого считает уникальной личностью, но не называет их отношения дружбой.

Это не дружба, а абсолютное преклонение и почитание с моей стороны. <...> Счастье было общаться с ним. Больше всего поражала его парадоксальность. Помню крылатые фразы. Все понимали — вот он, живой гений, надо успеть запомнить, записать его парадоксальный юмор, — рассказала Гришаева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Ещё летом он жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.