Грипп и COVID-19: стоит ли сейчас носить маски, когда вернется карантин В Роспотребнадзоре уже заявили о прогнозируемом росте заболеваемости — сначала в мегаполисах, а затем в небольших городах. Стоит ли бить тревогу?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ожидает очередную волну респираторных инфекций. В Роспотребнадзоре уже заявили о прогнозируемом росте заболеваемости — сначала в мегаполисах, а затем в небольших городах. Как можно защититься от вирусов, стоит ли носить маски и респираторы и будут ли вводиться жесткие ограничения, как в период пандемии коронавирусной инфекции, — в материале NEWS.ru.

Растет ли заболеваемость коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство наблюдает рост заболеваемости COVID-19. Однако она признала, что нынешние показатели прогнозировались: со второй половины августа в больших городах, а затем и в остальных регионах.

«Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм», — заявила Попова.

Текущий рост заболеваемости COVID-19 в РФ может быть связан с интенсивной передачей вируса у детей в школах и детских садах, сообщил заместитель генерального директора по научной работе ФНЦИРИП имени Чумакова РАН Илья Гордейчук. По его мнению, в силу малого количества госпитализаций в летние месяцы оценивать текущее повышение заболеваемости в процентах на настоящем этапе не вполне корректно.

За неделю с 11 по 17 сентября показатель заболеваемости COVID-19 вырос в России на 48% по сравнению с предыдущей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Увеличение заболеваемости зафиксировано в 70 регионах, в том числе в 13 субъектах рост больше, чем в среднем по РФ. Число госпитализаций за последнюю неделю выросло на 20,6%, составив 1973 человека. При этом выздоровели 7280 пациентов, что на 61,5% больше относительно прошлой недели. Умерло за неделю 14 человек.

Экс-глава Роспотребнадзора и академик РАН Геннадий Онищенко при этом полагает, что бить тревогу по этому поводу не стоит.

«Что касается интенсивности заболеваемости: если сравнивать нынешний сентябрь с сентябрем 2020, 2021 и 2022 годов, то пока это даже не спорадическая заболеваемость (характерная для сезона, — NEWS.ru)», — считает собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой штамм COVID-19 пришел в Россию

Что касается циркулирующих вирусов и их сублиний, то пока рано говорить о доминировании подварианта «омикрон»-штамма коронавируса «пирола», поскольку заболеваемость в значительной степени обусловлена ранее циркулировавшими производными, включая XBB.1.9 и EG.5.1. Об этом рассказал ученый Илья Гордейчук.

Тем не менее, признал он, новые варианты вируса SARS-CoV-2 могут распространяться очень быстро, поэтому в России ведется постоянный эпидемиологический мониторинг и выделение циркулирующих вариантов вируса, при этом любое повышение заболеваемости тщательно отслеживается.

На Европейском континенте действительно появился новый вариант «пирола», из-за которого происходит подъем заболеваемости COVID-19, рассказал ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он подчеркнул, что в России это может совпасть с приходом гриппа и других респираторных вирусных инфекций, а также с циркуляцией субварианта «омикрон»-штамма «эрис», о котором стало известно еще в августе. Это означает, что в стране возможно возникновение тройной эпидемии.

Как сообщал NEWS.ru, новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона», и он, вероятно, более заразный, чем его предшественники. По словам специалистов, вакцины, создаваемые под предыдущие мутации вируса, эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса. Роспотребнадзор также представил данные о первых лабораторных исследованиях «пиролы», проведенных в Китае и Швеции. Они свидетельствуют о том, что сейчас нет оснований ожидать активного роста заболеваемости COVID-19.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Геннадия Онищенко, утверждения, что вариант «пирола» более заразен, чем его предшественники, — это «пока предположения».

«Но, в принципе, так и должно быть. Любой штамм — начиная от классического, который появился в декабре 2019 года — с каждым новым вариантом становится более контагиозен. Это его парадигма развития. Он выживает в нашей популяции, становится более заразным», — добавил экс-глава Роспотребнадзора.

По его словам, пока нет научных и объективных данных о том, что пациенты, инфицированные вариантом «пирола», переносят заболевание более тяжело, чем при заражении другими мутациями «омикрона».

Надо ли носить медицинские маски

Как пояснил член Союза педиатров России Дмитрий Малых, заболеваемость ОРВИ заметно выросла, поэтому маски необходимо носить в медицинских учреждениях и общественном транспорте.

«Для пожилых граждан и граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями я бы также советовал носить маски в магазинах, больше времени проводить на свежем воздухе и обязательно сделать прививку от гриппа», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Терапевт Сергей Фролов в разговоре с NEWS.ru отметил в свою очередь, что в отдельных случаях он бы рекомендовал пользоваться не только обычными медицинскими масками, но и респираторами второго и третьего классов защиты.

«Например, ими можно пользоваться, если вы ухаживаете за заболевшим ковидом или гриппом человеком. Респираторы при правильном использовании могут обеспечить защиту в три-четыре раза выше, нежели обычная маска», — подчеркнул Фролов.

Он посоветовал надевать средства индивидуальной защиты при посещении мест массового скопления людей: «Метро, автобусы, маршрутные такси — это настоящие рассадники вируса. Например, если в маршрутном такси находится больной ОРВИ в активной фазе, то он способен за несколько минут заразить практически всех пассажиров».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Собеседник NEWS.ru также напомнил, что медицинские маски необходимо регулярно менять, не стоит засовывать их в карман куртки, а затем надевать заново — таким образом нетрудно инфицироваться самому.

Дмитрий Малых в свою очередь пояснил, что большинство респираторных вирусных инфекций передаются воздушно-капельным путем, то есть наиболее активно распространяются в закрытых помещениях, особенно с недостаточной вентиляцией. Это общественный транспорт, поликлиники, большие концертные залы, детские сады и школы.

Вернутся ли пандемийные ограничения

С 18 сентября в Доме правительства РФ ввели масочный режим из-за распространения COVID-19. После этого стали распространяться слухи о новой волне коронавируса и скором введении масочного режима.

«Да, возможно, где-то масочный режим ввели. Потому что нашли больных в школе, классе и так далее. Но не надо волноваться. Мы всегда вводили и будем вводить масочный режим не одновременно по всей стране, а в зависимости от уровня заболеваемости, в зависимости от ситуации в конкретном коллективе, конкретном населенном пункте. Маски мы будем носить, но когда придет пора», — заявил NEWS.ru Геннадий Онищенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме не исключают возврата ряда ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как рассказал NEWS.ru зампред думского комитета по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный, многое будет зависеть от того, как продолжит развиваться эпидемиологическая ситуация.

«Если мы начнем сталкиваться с тяжелыми течением инфекции, что, на мой взгляд, все же маловероятно, то может быть запущен целый ряд ограничительных мер. В частности, возможно введение масочного режима, отмена массовых мероприятий. Думаю, что произойдет возврат к массовой вакцинации», — пояснил Куринный.

Однако парламентарий уверен, что «драконовские меры» показали «неэффективность и даже вредность». При этом он рекомендовал россиянам не пренебрегать ношением масок в местах скопления людей.

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