Врачи уточнили диагнозы детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер Минздрав: у 16 детей с поезда Тюмень — Адлер грипп А, еще у 70 — ОРВИ

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

У 16 детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер, диагностирован грипп А, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. По данным ведомства, еще 70 детей болеют ОРВИ.

По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей — острая респираторная инфекция, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что состояние семи детей оценивается как средней степени тяжести, еще 79 — легкой степени тяжести. Они получают все необходимое лечение, ситуация лично контролируется главой ведомства Михаилом Мурашко. Еще 38 детей и 11 взрослых, ехавших в поезде, здоровы и размещены в провизорном отделении.

Детей, возвращавшихся из лагеря в Сибири, сняли с поезда после смерти 12-летней девочки. У нее неожиданно ухудшилось здоровье, поднялась температура, она упала в обморок. Врачи не смогли ее реанимировать. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Мать умершей девочки винит в произошедшем руководителей лагеря «Олимпийская Ребячка», где отдыхал ребенок. Женщина сказала, что они игнорировали жалобы ее дочери на плохое самочувствие, еще будучи на отдыхе.