Гримёр рассказала о лучших образах для Хеллоуина в России

Праздник Хеллоуин пришёл в Россию относительно недавно, но уже стал довольно популярным, особенно у молодёжи. При этом своих традиций ещё не появилось и всегда возникает множество вопросов о том, в каком костюме и где отметить этот день. По мнению пластического гримёра Натальи Блинковой, это такой праздник, когда людьми примеряются культовые образы из прошлого, традиционные наряды из католической Европы или косплеются герои из тематических голливудских фильмов. Об этом эксперт рассказала NEWS.ru.

Очень часто образы диктует киноиндустрия, и есть трендовые модные персонажи, которых часто косплеют, причём именно косплеют, а не делают только грим. Например, тот момент, когда выходит Джокер, — все его реакции, поведение, начиная от образа Хита Леджера из Бэтмена и заканчивая самыми ранними классическими версиями из комиксов. И естественно, из последней экранизации «Джокера» с Хоакином Фениксом... Джокер в тренде всегда. Ещё людям очень нравится Харви Квинн, что тоже естественно, так как это персонаж яркий и легко исполняемый в плане макияжа, грима и костюма, — пояснила эксперт.

По словам Блинковой, на любой Хеллоуин в тренде также черепа и испанские маски санта муэрте вместе со сложными костюмами в испанской эстетике и самые простые образы — ведьмы, вампира, которые можно легко найти в магазинах.

Также актуальны варианты с различного рода «травмами» на отрытых частях тела — лице или шее, например, с перерезанным горлом. Такой грим сложно сделать, но он всегда смотрится очень эффектно, особенно когда есть «кровь». Зомби также довольно популярный вариант, однако грим тяжело сделать самостоятельно.

А что касается идеи переодеться в сам коронавирус, Блинкова назвала её забавной, однако подчеркнула, что здесь много сложностей в первую очередь с самим костюмом, его нужно готовить заранее. А это далеко не каждый может сделать в России, так как люди редко тратят много времени на подготовку к этому празднику.

При этом лучший способ отметить эту дату, по словам эксперта, — это концептуальная вечеринка или модный показ, но в связи с ограничениями, введёнными сейчас по всей стране, сделать это практически невозможно. Но и в домашнем кругу, отмечая Хеллоуин, можно создать его атмосферу — для этого достаточно включить «тяжёлую музыку», добавить специфическое оформление, в том числе и в готическом стиле, — то, что сможет показать особую культуру торжества.

Блинкова отметила, что на данный момент у этого праздника в России, так как он заимствованный, нет такой культурной подоплёки, какая есть на Западе. А в Европе и США это интерпретация древнего языческого праздника и есть традиция в день Хеллоуина переодеваться в страшные костюмы и отпугивать нечисть.

У нас другая история и есть собственный похожий обряд, когда под Рождество люди выходили колядовать. Наши граждане ещё не настолько переняли западный праздник, для них это больше развлечение, без серьёзного отношения, какое есть в Европе и США, у католиков, — подчеркнула гримёр.

По её словам, из русского фольклора к этому празднику больше всего подходят костюмы чертей, русалок, утопленниц, что-то совсем славянское.

Какая-нибудь Панночка подошла бы прекрасно — не сложный костюм, но эффектно, и это наша культура. Ещё можно вспомнить о том, что животные в славянской культуре часто находили своё отображение. Например, активно применялся образ козы — как матери, хозяйки семейства. Долгое время в русской культуре она была очень положительным персонажем. И даже костюм национальный имел отображение этого животного начала — в нём были сделаны рога главным элементом, правда, стилизованные. И если бы ввести этот положительный персонаж в современную культуру того же Хеллоуина, было бы здорово и необычно, — отметила Блинкова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой в отношении тех, кто отмечает этот день. По словам парламентария, Хеллоуин является неким коммерческим событием, которое не имеет русских корней и смысла.