Грибникам рассказали, как отличить настоящие опята от ложных Миколог Мелькумов: у настоящих опят пластинки под шляпкой всегда светлые

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Чтобы не перепутать настоящие опята с ложными, нужно обращать внимание на цвет шляпки и ножки гриба, рассказал aif.ru биолог, доцент кафедры ботаники и микологии Воронежского госуниверситета Гавриил Мелькумов. По словам специалиста, есть такой «зимний опенок», который можно перепутать с ядовитыми грибами-двойниками — ложноопятами и галеринами. Все они имеют форму плодового тела в виде шляпки и ножки, пластинки под шляпкой и светлую окраску.

Но есть некоторые признаки, которые даже неопытному грибнику помогут отличить съедобные опята от их ядовитых «родственников». Во-первых, это окрас — у опят цвет шляпки и ножки более светлый, чем у ложноопят. У последних цвет более темный, ближе к коричневому. Во-вторых, это кольцо на ножке — у опят есть обычно такое кольцо, а у ложноопят отсутствует, — отметил миколог.

Мелькумов добавил, что иногда единственным отличительным признаком настоящего опенка является цвет пластинок под шляпкой. У опят они всегда светлые, белые, кремовые или желтоватые, а у ложноопят желто-серые, желто-зеленые или с фиолетовым оттенком.

Миколог Михаил Вишневский ранее напомнил, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а до приезда медиков занять горизонтальное положение и не вставать. Больному можно выпить активированный уголь, чтобы помочь организму справиться с токсинами.