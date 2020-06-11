Грибникам грозят крупные штрафы по проекту нового КоАП

https://static.news.ru/photo/eb30d928-ac44-11ea-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

Минюст РФ внёс предложение в проект нового КоАП об увеличении наказания за сбор, продажу и покупку некоторых видов грибов.

Предложение возникло из-за того, что Лесной кодекс предусматривает запрет на сбор, продажу и покупку редких видов грибов, которые занесены в Красную книгу РФ, однако не прописывает административную ответственность за это нарушение. В текущей версии КоАП существует наказание за действия с редкими видами грибов до пяти тысяч рублей. Дополнительные санкции могут существовать в отдельных регионах, сообщает «Российская газета».

Тем не менее грибники часто игнорируют штрафы, так как продажа редкого гриба может вполне окупить «затраты».

В Министерстве юстиции предложили наказывать нарушителей крупными штрафами до миллиона рублей. Физические лица будут обязаны заплатить от 15 тысяч до 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям грозят штрафы до 150 тысяч рублей, а организации должны будут выплатить за нарушение от 500 тысяч до миллиона рублей.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что грибникам нужно будет внимательно следить какие грибы они собирают, однако за один случайно собранный гриб наказания не последует.

При малозначительности совершенного административного правонарушения лицо могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием. Таким образом, есть существенная разница, был ли собран случайно один гриб или целая корзина опытным грибником, — отметила она.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгоградской области обнаружен один из самых редких и уникальных грибов России — звездовик сводчатый (Geastrum fornicatum). Он вырос в природном парке «Цимлянские пески» на учётном маршруте «Сосновый бор».