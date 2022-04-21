Гриб не расцвёл: как Россия пришла к отказу от ядерных испытаний

Атомное оружие — это не просто производство бомб и ракет, но и необходимость испытывать их образцы. СССР и США понимали, что для этого подойдут удаленные и малонаселенные территории. Однако даже там взрывы приводили к отравлению окружающей среды, выпадению радиоактивных осадков и другим неприятным последствиям. Ревниво охранявшие друг от друга ядерные секреты сверхдержавы были вынуждены под напором стран, не обладавших ядерным оружием, сесть за стол переговоров. В 1963 году было положено начало ограничения испытаний ядерного оружия. С 1996 года 172 государства ООН подписали договор о полном запрещении ядерных испытаний.

Взрывной мир

Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик В-29 ВВС сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму. Началась новая эпоха — эпоха оружия, которое может за один раз покончить со всем человечеством. Однако большинство свидетелей уничтожения целого города не столько пришли в ужас, сколько восприняли это как шанс улучшить своё положение на мировой арене. В новые великие державы, вооруженные атомными технологиями, стремились в первую очередь союзники по антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания, Франция). Создание сфер влияния под ядерными зонтиками шло ударными темпами.

Позже число ядерных держав пополнится Пакистаном, Индией, Китаем, Израилем, свои атомные программы получили Египет и Бразилия. Но первоначально США, обладавшие уникальным военным ноу-хау, старались сдержать распространение атомных технологий.

Бернард Барух, один из доверенных лиц президента США Гарри Трумэна, предложил ООН план международного контроля за производством и использованием ядерной энергии. Предложение не пришлось по вкусу СССР, руководство которого обоснованно считало, что это уловка Вашингтона, чтобы остаться единственной ядерной сверхдержавой .

Великие державы бросились взрывать ядерные заряды. США для этого использовали Тихий океан. СССР, в силу объективных обстоятельств лишенный островных колоний, начал бомбить казахские степи. С 1945 по 1963 год США, СССР, Великобритания и Франция провели 499 атомных испытаний.

Nazar Furyk/Global Look Press

Первый пересмотр ядерной политики

Чаще всего проводились воздушные взрывы. Наиболее показательным был американский взрыв «Касл Браво» 1 марта 1954 года, из-за которого поднялся международный скандал. Дело в том, что под образовавшиеся радиоактивные осадки попали рыбаки японского судна «Счастливый дракон», это было впоследствии зафиксировано врачами. До этого США посетили жертвы атомной бомбардировки Хиросимы, которые очень подробно описывали произошедшее. А впечатлительной американской публике рассказывали и наглядно демонстрировали, к каким последствия приводит ядерный взрыв.

Скандал вышел отменным. Вашингтону пришлось задуматься, как его купировать. Пошли по привычному пути: Комиссия по атомной энергии отвергла все обвинения в том, что атмосферные испытания оказывают негативные воздействия на здоровье. Правда, уже в 1960-х годах внутреннее расследование показало, что критики были правы. В 2001 году исследование Национального института рака поставило жирную точку в споре — из-за радиоактивных осадков, образовавшихся в результате воздушных взрывов, в США в 1950-х годах, от рака умерли 11 тысяч человек.

Впрочем, и без таких цифр многие государства выступили против воздушных взрывов. Тон задавала Индия и её премьер Джавахарлал Неру — очень влиятельный политик, дружественный СССР. А ещё его страна сама работала над разработкой собственного ядерного оружия и участвовала в Движении неприсоединения — крупнейшем объединении стран, за влияние в котором боролись обе сверхдержавы. Игнорировать его протесты не могли ни Москва, ни Вашингтон.

СССР находился здесь в более выигрышном положении. Ему была невыгодна гонка вооружений. А Индия давала повод красиво и благородно снизить её накал. Поэтому советский лидер Никита Хрущев немедленно поддержал почин индийского премьера и инициировал в 1955 году переговоры о запрещении ядерных испытаний.

Проблемой стала взаимная подозрительность СССР и США друг к другу. Вашингтон считал, что Москва найдет лазейки, чтобы не исполнять заключенные договоренности. Таким образом СССР может получить преимущество в разработке ядерного оружия, чего США никак не хотели допустить. Тем не менее в 1963 году в Москве всё же был заключен договор о полном запрещении атомных испытания в атмосфере, в космическом пространстве и под водой.

Первый шаг был сделан. И повлияли на него не только усилия лидеров СССР и США, но и Карибский кризис 1962 года. Угроза ядерной войны заставила руководство сверхдержав ускорить переговоры. Что ещё важнее, государства региона в свете потенциального уничтожения своих стран решили пересмотреть свою политику.

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Первая зона без ядерного оружия

Из страха за своё будущее в 1968 году появился первый в мировой истории договор о запрещении атомного оружия — Договор Тлателолько. Латинская Америка стала первой безъядерной зоной. Более того, великие ядерные державы поддержали договор и обязались не испытывать, не применять и даже не держать ядерный подводный флот в акватории региона . Однако последний пункт из-за жесткого соперничества между СССР и США постоянно нарушался.

Что ещё более удивительно, так это то, что инициаторами соглашения выступили без пяти минут ядерные державы — Мексика и Бразилия. Дипломатическая делегация последней сразу же после окончания Карибского кризиса 29 октября 1962 года на сессии Генассамблеи ООН заявила, что Латинская Америка должна стать безъядерной зоной.

К 1967 году в переговорах приняла участие 21 страна, а также Великобритания, Голландия, Франция, имевшие колонии в регионе. Не обошлось и без США, которые вынужденно патронировали процессу. Хотя переговоры шли сложно и медленно, а Бразилия с Аргентиной (ещё одна страна региона, которая хотела получить ядерное оружие) постоянно торпедировали их, договор всё же был подписан 22 апреля 1968 года в пригороде Мехико.

Как оказалось, это была важная веха на пути контроля над ядерным оружием. В последующие 40 лет аналогичные договоры заключили африканские, среднеазиатские, юго-восточные и тихоокеанские государства.

Атом зарывается под землю

Казалось, что после заключения договора 1962 года и создания безъядерной зоны в Латинской Америке дальнейшие ограничения испытания атомного оружия пройдут легче. Как бы не так. Вместо воздушных испытания державы с ядерным арсеналом стали проводить подземные взрывы. Оказалось, что это даже выгоднее, чем подрывать атомный заряд где-то над атоллом Бикини.

Во-первых, взрыв можно организовать секретно. Во-вторых, вплоть до подрыва противнику не будет известна мощность заряда. Да и после взрыва определить его будет сложно даже средствами сейсморазведки. В-третьих, никаких радиоактивных осадков. Сплошной профит. В итоге в 1964-1996 годах, когда действовал договор о запрещении воздушных и водных атомных взрывов, было проведено 1377 подземных ядерных испытаний. Атомные державы ни в чем себе не отказывали.

Однако, несмотря на гонку вооружений, сами же сверхдержавы принимали соглашения, сдерживавшие порывы взорвать чего-нибудь особо мощное. Так, в 1974 году был заключен договор, запрещавший подземные взрывы в более 150 килотонн. В 1976 году были приняты соглашения, которые ограничивали до 150 килотонн мощность «мирных ядерных взрывов», то есть подрывы атомных зарядов в невоенных целях (в СССР и в США давно мечтали с помощью небольших ядерных зарядов долбить каналы и «выкапывать» целые бухты в особо сложных ландшафтах).

В 1985 году советский лидер Михаил Горбачев в одностороннем порядке остановил все ядерные испытания в своей стране. Начиналась новая эпоха, в которой СССР уже формально не видел в США врага и противника, а пытался рассматривать его как партнера и благожелательного конкурента.

Развал СССР в 1991 году и прекращение холодной войны привели к тому, что ООН в 1993 году опять подняла вопрос о тотальном запрещении ядерных испытаний. Москве на это нечего было возразить, да она была и не в том состоянии, чтобы ставить какие-то условия. Что касается единственной оставшейся сверхдержавы, США, то они были не против. Помешать их военной и ядерной гегемонии в тот момент никто не мог.

Так в сентябре 1996 года ООН открыла для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Несмотря на благожелательное отношение к договору и явное доминирование Вашингтона на мировой арене, из 44 государств, которые обладали ядерными технологиями, три государства (Индия, КНДР и Пакистан) не подписали его, а пять государств — Китай, Египет, Иран, Израиль и США(!) — подписали, но не ратифицировали .

Разногласия между странами, соперничество и опасение утратить военное превосходство в ядерной гонке или враждебном окружении (это касалось даже США) не позволило отказаться от ядерных испытаний. КНДР в 2006–2017 годах провела 6 подземных испытаний. А США со времен администрации Буша-младшего фактически стали формировать параллельную ООН систему ядерной безопасности, подрывая этим любые усилия по функционированию международных договоров.