Погревшие руки на Вечном огне студентки заинтересовали следователей СК проверит студенток, которые грели руки и матерились у Вечного огня в Абакане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие проводит проверку по факту действий двух подростков, которые погрели руки у Вечного огня в парке Победы в Абакане, сообщает Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия». Девушки рискуют стать фигурантками уголовного дела.

9 марта 2024 года 16-летняя и 17-летняя жительницы Абакана, учащиеся техникума, находясь в парке Победы на территории Мемориала воинской славы, грели руки о пламя Вечного огня, встали ногами на поверхность постамента памятника, допуская при этом использование нецензурной лексики, — говорится в сообщении.

Одна из девушек сняла происходящее на видео и разместила его в закрытом чате мессенджера. Однако, по информации следствия, видео оказалось в открытом доступе. Сотрудникам Следственного комитета предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Выяснилось, что 49-летний житель столицы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из злого умысла осквернил символы воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества.