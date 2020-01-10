https://static.news.ru/photo/13c7fe32-33bb-11ea-adda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Шведская эко-активистка Грета Тунберг присоединилась к критике теннисиста Роджера Федерера.

Об этом сообщает AS . По его данным, Тунберг стала участницей акции протеста, которая называется «Роджер проснись прямо сейчас» (Rogerwakeupnow). Ана нацелена против деятельности теннисиста, в качестве посла банка Credit Suisse, занимающегося инвестированием в разработку полезных ископаемых.

По мнению активистов, работа банка несёт вред окружающей среде. Протестующие выступают против участия Федерера в этом. Их акции протеста проходят под лозунгом «Роджер, ты поддерживаешь банк, который уничтожает планету?».

Ранее NEWS.ru писал о том, что супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель заступилась за шведскую активистку Грету Тунберг, которую раскритиковал глава Белого дома Дональд Трамп.