Шведская эко-активистка Грета Тунберг присоединилась к критике теннисиста Роджера Федерера.
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По мнению активистов, работа банка несёт вред окружающей среде. Протестующие выступают против участия Федерера в этом. Их акции протеста проходят под лозунгом «Роджер, ты поддерживаешь банк, который уничтожает планету?».
Ранее NEWS.ru писал о том, что супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель заступилась за шведскую активистку Грету Тунберг, которую раскритиковал глава Белого дома Дональд Трамп.
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