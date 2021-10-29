«Грешницу надо лечить!»: Соловьёва взбесил «целлюлит на фоне соборов»

Российский телеведущий Владимир Соловьёв резко высказался об очередном скандале с блогером из Петербурга, которая сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора в Северной столице. В своём YouTube-канале «Соловьёв LIVE» телеведущий назвал её грешницей, а также прошёлся по внешности девушки.

Соловьёв показал снимки блогера и заявил, что по ней видно, что её нужно лечить. Он уверен, что девушка «глубоко несчастное, ничтожное создание, которому нужна помощь психиатра». По данным следственных органов, подозреваемой является 30-летняя женщина. Телеведущий считает, что она разделит судьбу своих коллег Анастасии Чистовой и Руслана Бобиева, которых накануне отправили в тюрьму на 10 месяцев за подобную фотосессию.

Кроме того, Соловьёв нелестно высказался о девушке, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного.

Почему какая-то мерзкая тварь, которая решила оголиться, оказывается в центре внимания? Она при этом почему-то не дешёвая проститутка, а эротическая или интим-модель, — выругался телеведущий.

Он подчеркнул, что его раздражают «целлюлитные ж*** на фоне соборов» и тот факт, что их приходится обсуждать из-за их дурацких флешмобов.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации РПЦ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что опубликовавшая своё фото в трусах на фоне Исаакивеского собора должна извиниться перед верующими. При этом доводить дело до суда не стоит.