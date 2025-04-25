Гренки-обманки: когда бутерброды надоели, но хочется вкусняшки

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Устали от обычных бутербродов? Попробуйте хрустящие сырные гренки — они выручат и на завтрак, и на пикник. Всего пять простых шагов — и банальный багет превращается в ароматное лакомство.

Размягчите 70 г сливочного масла, смешайте с 180 г тертого сыра. Добавьте измельченные две головки чеснока и пучок любой зелени. Нарежьте багет ломтиками, слегка обжарьте на сковороде с каплей растительного масла до золотистой корочки.

Теперь главный фокус: намажьте хлебцы сырной смесью и отправьте в духовку на 4 минуты при 180°C. Сыр расплавится, пропитает хлеб чесночно-зеленым ароматом, а вы получите хрустящую альтернативу скучным бутербродам.

Плюс рецепта в том, что ингредиенты можно менять: попробуйте добавить в смесь немного горчицы или паприки для пикантности. Главное — не забывайте про чеснок, именно он делает эти гренки по-настоящему аппетитными.

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