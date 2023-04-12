Греф заявил о риске создания закрытого клуба ИИ по аналогии с ядерным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации заявил о риске создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта (ИИ) по аналогии с ядерным клубом. По его словам, которые приводит ТАСС, России стоит вступить в этот клуб, чтобы быть «донорами, а не реципиентами».

Есть опасность создания <...> закрытого клуба мировых держав в области ИИ. А это создание такого рода сложных систем, как нейросети. Я думаю, что нам нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членами этого клуба, — сказал Греф.

Глава Сбербанка добавил, что нужно продолжать заниматься развитием технологии искусственного интеллекта, которая может внести вклад в прирост российской экономики, однако особое внимание нужно уделять безопасности. Он также выразил уверенность в том, что искусственный интеллект не уничтожит человека, но может нанести некий вред.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что регулированию подлежат все сферы жизни человека, это норма, так что и для искусственного интеллекта оно потребуется. Важно при этом не сдерживать развитие ИИ.