Греф спрогнозировал, какой будет третья волна коронавируса

https://static.news.ru/photo/20ca372c-a321-11eb-bb61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Сбербанка» Герман Греф назвал решающий фактор, от которого будет зависеть третья волна коронавируса. Это вакцинация населения, из-за которой подъём заболеваемости будет не таким высоким.

Третью волну коронавируса не удалось избежать ни одной стране, аргументирует финансист. Как только какая-то страна входит в температурные погодные режимы, благоприятствующие инфекции, тут же начинается её всплеск.

Эта волна должна быть значительно ниже, чем та, что была осенью, не говоря уже о весне прошлого года. Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну, — цитирует Грефа РБК.

Также глава «Сбера» поделился, как идёт вакцинация в его организации. По словам Грефа, коллективный иммунитет на сегодня в его компании составляет 44%, включая как вакцинированных, так и переболевших.

О третьей волне коронавируса высказывался и врач Владимир Болибок. Весна, по мнению доктора, должна пройти спокойно, если только в страну не завезут новые штаммы коронавируса.

Как сообщалось ранее, рост числа заболевших коронавирусом вырастет в связи с переменчивой погодой. Сейчас погода меняется, что уже само по себе вызовет рост простудных заболеваний, считает бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.