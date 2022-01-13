Греф рассказал, поднимет ли Сбербанк ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, планирует ли кредитная организация поднимать ставки по ипотеке. В разговоре с журналистами он отметил, что речь об этом пока не ведётся, передаёт ТАСС.

Пока нет, — ответил он на соответствующий вопрос сотрудников СМИ, который задали ему в рамках Гайдаровского форума.

До этого Банк ВТБ решил повысить ставки по ипотеке. Начиная с 11 января 2022-го ставки достигли 10,3%. Повышение касается как готового, так и строящегося жилья. Без изменений остались только условия госпрограмм. Такое решение в банке связали с повышением ЦБ ключевой ставки до 8,5% в декабре 2021 года.

Накануне аналитики заявили, что квартиры в новостройках в 2022 году вырастут в цене, а вторичное жильё, возможно, подешевеет, но незначительно. Они считают, что на рынок недвижимости в РФ влияет политика Центрального банка, который в декабре 2021 года в седьмой раз повысил ключевую ставку. Аналитики добавили, что средняя цена на недвижимость в январе может снизиться. Они связывают это с низкой активностью покупателей, что свойственно им в этот период.