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Главными качествами «человека будущего» станут высокая креативность, системное мышление и умение достигать результатов. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

Свою позицию он озвучил на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в Москве.

По его словам, полный набор таких компетенций встречается лишь у малого количества людей. Уже сейчас все работодатели «охотятся» за профессионалами с широким кругозором и развитыми когнитивными и социальными навыками, отметил Греф.

Людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь, — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о том, во что предпочтительнее вкладываться — в людей или технологии, глава Сбербанка высказал убеждённость, что «вкладываться в технологии иначе, как вкладываться в людей, невозможно».

Как писал News.ru, Греф также выразил убеждённость, что все страны мира стоят на пороге первой революции государственного управления. Развитие технологий подрывает старые модели, которые нуждаются в переменах, подчеркнул он.