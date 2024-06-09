Греф против таксистов: что за скандал произошел с главой «Сбера» на Алтае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Сбербанка, бизнесмен Герман Греф отчитал водителей такси в Республике Алтай. Соответствующее видео появилось в Сети. Из-за чего произошел конфликт, что не понравилось предпринимателю?

Что известно о конфликте Грефа с таксистами

Герман Греф отчитал таксистов у алтайского аэропорта, который недавно выкупил Сбербанк. На кадрах, попавших в Сеть, бизнесмен говорит о том, что возмущен тем, что таксисты расположились в неположенном месте. Кроме того, Грефу не понравился внешний вид водителей.

Во время разговора предприниматель назвал собравшихся «какой-то бандой» и, показав на одного из стоящих в шортах и шлепках людей, заявил, что «никогда не сядет в его машину».

«Друзья, если еще раз здесь вот так соберетесь, вас здесь больше не будет никого. Это первое. Второе: хочешь здесь работать — вот так чтобы не был одет, понятно? Я — собственник этого аэропорта. А ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф, а твоя фамилия какая?» — обратился он к мужчине в шлепках.

В ответ один из таксистов спросил у Грефа, где им стоять, на что он ответил: «Где угодно, но не тут».

«Такая забота банкира о сервисе в горно-алтайском такси неслучайна — в апреле этого года „Сбер“ выкупил 60% акций у АФК „Система“, став единственным владельцем аэропорта. Когда именно было снято видео не уточняется, но два дня назад Telegram-канал банка публиковал фотографии, где бизнесмен был одет в ту же футболку и джинсы, а еще вчера Греф выступал на ПМЭФ. В сети мнения касательно произошедшего разделились: кто-то разделяет позицию Грефа, который решил разогнать „таксомафию“, а кто-то считает, что с местными трудягами, которые добывают себе на пропитание, так обращаться нельзя», — пишет Telegram-канал Readovka.

Как отреагировали жители Алтая

После конфликта Германа Грефа с таксистами у аэропорта Горно-Алтайска в Сети появились видео, на которых местные жители разрезают карты и отказываются от счетов в Сбербанке. Их опубликовала региональная активистка Аруна Арна.

Таким образом жители Алтая высказывают недовольство поведением Грефа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ксения Собчак

Кто поддержал Грефа

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала инцидент, произошедший между Германом Грефом и таксистами. Она поддержала бизнесмена.

«Вот вам мое супер ценное мнение по поводу Грефа, таксистов и Горно-Алтайска: аэропорт говно, таксисты в шлепках это ужас (сначала этот подвид „мужчина летом в майке-алкоголичке, шортах и шлепках“ выгнали из Сочи, остальных научили ездить в штанах и хотя бы кроссовках, но упорное меньшинство адептов культа мигрировало на Алтай и устроило там гнездовье любителей домино, семейных трусов и группы „Бутырка“), в России до сих пор все работает через ручное управление, хотим мы этого или нет. Ничего страшного, в соцсетях поплачут, в Горно-Алтайске поматеряться и попроклинают зажравшихся москвичей, подождем месяцок-другой и можно будет ездить без опаски быть окруженными на выходе после перелета стайкой голодных голубей в кепках и четках. Никаких „шефов“, „командиров“ и „уважаемых“», — написала Собчак.

Она также отметила, что, если бы увидела такое, то была бы еще более эмоциональна, чем Греф.

«Если бы я поехала после недели без нормального сна и работы на ПМЭФ принимать только что купленный моей компанией аэропорт, отсмотрела там каждый угол и через сто часов вышла на улицу и увидела там вот это гнездовье 90-х — вы бы получили гораздо, ГОРАЗДО более эмоциональные видео, будьте уверены. Да, вот такие мы москвичи: считаем, что сервис должен быть не только в Москве и работать все должно не только в Москве. А везде в стране. Извините нас за это, пожалуйста», — добавила журналист.

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