Греф прогнозирует окончание пандемии после июня 2021 года

https://static.news.ru/photo/0221a7a6-49cb-11eb-be2d-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что пандемия коронавируса продлится до июня 2021 года, после чего она будет преодолена, но её последствия никуда не исчезнут.

Свой прогноз Греф связывает с появлением общедоступной вакцины от COVID-19.

Хвост коронавируса наверняка перейдёт на первою полугодие. Впрочем, я оптимистичен — думаю, к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя её последствия никуда не исчезнут, — цитирует ТАСС главу банка.

Греф также отмечает, что риски в мире по-прежнему высоки. По его словам, геополитические риски развиваются, а микроэкономические противоречия усугубляются. Внутри целого ряда стран увеличился долг, и никто не ответит, где предел, «который будет приемлем рынками, а где может случиться точка бифуркации».

Ранее глава Сбербанка заявил, что срок возвращения российской экономики к докризисным показателям не будет быстрым. По его оценке, в следующем году экономика выйдет на курс восстановления, но многое будет зависеть от того, смогут ли вакцина и лекарства от коронавируса остановить мировую эпидемию. Если вакцина и другие препараты будут получены и они смогут предотвратить распространение пандемии, то к середине или концу 2022 года экономика вернётся по своим масштабам к параметрам 2019 года, отметил он.

Как рассказал вирусолог Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок, значительные улучшения в ситуации с коронавирусом проявятся уже в 2021 году. Победить пандемию к 2022 году, по его мнению, помогут появляющиеся вакцины и лекарства, создание популяционного иммунитета и психологическое привыкание к пандемии, писал NEWS.ru.