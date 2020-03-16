https://static.news.ru/photo/0e8f33d0-678d-11ea-aa53-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф начал работать удалённо на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе кредитного учреждения.

Отмечается, что Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран, после которой и было принято решение о самоизоляции.

Как ответственный руководитель он (Греф — прим. NEWS.ru) последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удалённом формате, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В банке добавили, что в организации создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы. Кроме того, в кредитной организации принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удалённый режим работы.

Ранее NEWS.ru писало заявлении Грефа, что Сбербанк готов выдать учёным грант на разработку лекарства от коронавируса. Он отметил, что обсудил эту инициативу с правительством.