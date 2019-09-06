Глава Сбербанка Герман Греф считает, что школьные экзамены снижают ответственность людей и не готовят к реальной жизни.
Мы всю жизнь готовимся к экзаменам, стрессуем, потом сдали его и забыли. Это очень сильно демотивирует внутреннюю ответственность человека, мы не готовимся к жизни, мы готовимся к экзаменам, которые мало связаны с жизнью, — приводит РИА Новости слова Грефа.
Ранее глава Сбербанка предлагал отменить выпускные экзамены в школах, так как они лишают школьников желания учиться. С ним не согласился заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург, писал News.ru.