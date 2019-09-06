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Комиксы могут быть интересны и детям и взрослым считает французский писатель и актёр Фредерик Бегбедер. На пресс-конференции в Москве он рассказал, что и сам читает много комиксов.

Таким образом Бегбедер прокомментировал заявление российского министра культуры Владимира Мединского, передаёт ТАСС. Глава Минкульта на Московской международной книжной ярмарке сказал, что не понимает взрослых, увлекающихся комиксами. По мнению Мединского, данный...