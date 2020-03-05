https://static.news.ru/photo/d5c57faa-5ed1-11ea-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Сбербанка Герман Греф выразил недовольство уровнем высшего образования в России и высоко оценил преподавание в школах.

По его словам, ни один российский университет не входит в сотню лучших вузов мира. Он отметил, что у этой проблемы есть множество причин, таких как отсутствие финансирования и «девяностые годы», передаёт РИА Новости.

Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования. Если в сотне лучших университетов нет ни одного российского, то о чёем дальше говорить? — сказал Греф.

По его словам, низкий уровень образования в вузах становится, в первую очередь, проблемой управленцев. Он отметил, что российские университеты не успели «вовремя адаптироваться к изменениям, которые произошли в мире».

При этом уровень школьного образования, по мнению Грефа, в стране гораздо выше.

Когда ругаем нашу школу — мы ругаем больше всего неготовность нашу к тем вызовам, которые сегодня ставит XXI век. Эта проблема не решена нигде в мире, весь мир сейчас находится в поиске, — заявил глава Сбербанка.