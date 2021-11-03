Греф назвал единственный способ купить жильё для большинства россиян

Преобладающее число россиян могут позволить себе приобретение жилья только при условии, что они возьмут ипотеку. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф. Его слова передаёт РИА Новости. При этом финансист пояснил, что доступность жилья в России сохраняется в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой.

Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой, — заявил Греф.

Глава Сбербанка отметил, что в 2020 году выросли цены как на первичное, так и на вторичное жильё, это связано с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам.

Однако, по его словам, рост цен на вторичном рынке всё-таки менее динамичный, поэтому в данном случае заёмщикам легче спрогнозировать расходы на покупку квартиры.

Глава кредитной организации уточнил, что взять кредит у Сбербанка можно от 8,4 процента годовых, тогда как на вторичном рынке ставка начинается от 8,1 процента. Льготная программа предусматривает ставку в 6,05 процента годовых, семейная ипотека — от 5,3 процента, а дальневосточная — от 0,1 процента. При этом спрос на ипотеку в целом увеличивается, заключил он.

Ранее Центробанк спрогнозировал сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы. Развитие ипотечного рынка, отмечается в докладе регулятора, избавит население от чрезмерной закредитованности, а также от ухудшения банковских активов.