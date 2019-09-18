https://static.news.ru/photo/85906bec-da12-11e9-b4a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что уже много лет пытается перейти на шестидневную рабочую недель, но мечтает о четырёхдневной. Как воплотить свою мечту в жизнь, он пока не знает.

Я уже много лет пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю, и у меня не очень получается. Мечтаю о четырёхдневной рабочей неделе, как — у меня нет ответа пока, — цитирует ТАСС Грефа.

Он добавил, что в Сбербанке пока не планируют менять формат рабочей недели.

Как писал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть формы регулирования времени труда человека. Глава кабмина отметил, что в качестве варианта можно рассматривать график с четырьмя рабочими днями в неделю либо уменьшить количество ежедневных рабочих часов. Сократить рабочую неделю до четырёх дней с сохранением уровня зарплаты ранее предложила Федерация независимых профсоюзов России. Также допустила введение четырёхдневки глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.