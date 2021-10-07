Греция отменила ряд ограничений для привитых россиян

Власти Греции объявили об отмене ряда ограничений на развлечения и мероприятия для привитых от COVID-19. Это относится и к туристам. Новые правила вступят в силу 9 октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Ограничения будут сняты даже в «красных» регионах, где растёт заболеваемость коронавирусом. Это касается сферы общепита и ряда закрытых заведений, где действует система COVID-free. Будут отменены ограничения на музыку, развлечения и нормы количества посетителей. Гости смогут обходиться без масок, при этом персонал продолжит соблюдать санитарные нормы.

На смешанных пространствах ограничения сохранятся. В этих зонах санитарные нормы и социальную дистанцию необходимо соблюдать независимо от наличия прививки. Для информирования граждан власти сохранят цветовую классификацию регионов, «красные» области на ней будут напоминать о необходимости ношения масок, использования антисептика и соблюдения соцдистанции.

1 октября ограничения для туристов, привитых «Спутником V», отменил Маврикий. Лица, прошедшие вакцинацию, могут не выдерживать карантин и свободно передвигаться по территории острова.