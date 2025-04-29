Гречневые «Ежики» с фаршем и овощами! Вы отдыхаете — духовка работает. Это вкусный способ накормить семью полезным обедом без лишних хлопот! Блюдо сочетает сочность мясного фарша, пользу гречки и аромат запечённых овощей. Дети в восторге от необычной формы, а взрослые — от сбалансированного вкуса. Попробуйте — это сытнее котлет и интереснее обычной гречки с мясом!
Ингредиенты
- Фарш (говяжий/свино-говяжий) — 500 г
- Гречка промытая — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт. (мелко нарезать)
- Морковь — 2 шт.
- Кабачок — ½ шт. (кубиками)
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сметана — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец, прованские травы — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление
- Основа: смешайте фарш, гречку, яйцо, лук, чеснок, соль и специи. Вымесите массу.
- Формовка: сформируйте шарики диаметром 4–5 см, выложите в форму, смазанную маслом.
- Овощи: нарежьте морковь, лук и кабачок, добавьте томатную пасту и 100 мл воды.
- Запекание: выложите овощи в форму между «ежиками», сверху — сметана с чесноком.
- В духовке: 40 минут при 180 °C под фольгой, затем 10 минут без фольги для румяной корочки.
Калорийность: 220 ккал/100 г. Приятного аппетита!
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