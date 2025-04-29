Гречневые «Ежики» с фаршем и овощами! Вы отдыхаете — духовка работает. Это вкусный способ накормить семью полезным обедом без лишних хлопот! Блюдо сочетает сочность мясного фарша, пользу гречки и аромат запечённых овощей. Дети в восторге от необычной формы, а взрослые — от сбалансированного вкуса. Попробуйте — это сытнее котлет и интереснее обычной гречки с мясом!

Ингредиенты

  • Фарш (говяжий/свино-говяжий) — 500 г
  • Гречка промытая — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (мелко нарезать)
  • Морковь — 2 шт.
  • Кабачок — ½ шт. (кубиками)
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сметана — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец, прованские травы — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Основа: смешайте фарш, гречку, яйцо, лук, чеснок, соль и специи. Вымесите массу.
  2. Формовка: сформируйте шарики диаметром 4–5 см, выложите в форму, смазанную маслом.
  3. Овощи: нарежьте морковь, лук и кабачок, добавьте томатную пасту и 100 мл воды.
  4. Запекание: выложите овощи в форму между «ежиками», сверху — сметана с чесноком.
  5. В духовке: 40 минут при 180 °C под фольгой, затем 10 минут без фольги для румяной корочки.

Калорийность: 220 ккал/100 г. Приятного аппетита!

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