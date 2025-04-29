Гречневые «Ежики» с фаршем и овощами! Вы отдыхаете — духовка работает. Это вкусный способ накормить семью полезным обедом без лишних хлопот! Блюдо сочетает сочность мясного фарша, пользу гречки и аромат запечённых овощей. Дети в восторге от необычной формы, а взрослые — от сбалансированного вкуса. Попробуйте — это сытнее котлет и интереснее обычной гречки с мясом!