Гречаники с фаршем в сметанном соусе! Сытный ужин дома за копейки!

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Готовим вкусные гречаники в сметанном соусе — сытное удовольствие без лишних хлопот! Эти нежные тефтели сочетают питательную гречку и сочный мясной фарш в бархатном сметанном соусе. Блюдо получается настолько сытным и ароматным, что мгновенно становится семейным фаворитом.

Отварите 100 г гречки до готовности. Смешайте с 500 г мясного фарша, 1 яйцом, мелко нарезанной луковицей и специями. Сформируйте округлые котлетки, обжарьте до румяной корочки. В той же сковороде приготовьте соус: обжарьте 1 ст. л. муки, добавьте 250 мл сметаны и 100 мл воды, потомите 5 минут. Верните гречаники в соус и тушите под крышкой 15 минут на медленном огне.

Эти гречаники — настоящая находка для экономных хозяек, ведь все ингредиенты доступны и не ударят по бюджету. На приготовление уйдет не больше 20 минут — идеально, когда нужно быстро накормить семью вкусным и сытным блюдом.

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