https://static.news.ru/photo/3f8024ac-6eb0-11ea-b350-fa163e074e61_660.jpg Борис Гребенщиков Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Музыкант и участник группы «Аквариум» Борис Гребенщиков обратился ко всем, кто старше 60 лет. Он призвал этих людей оставаться дома в условиях распространения коронавируса.

Также следует ограничить внешние контакты, в том числе с детьми, рассказал он в видеообращении в Facebook.

Мы вдруг оказались в новом, неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу всех людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем, попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, это совсем не скучно, — подчеркнул он.

Также артист призвал помогать пожилым людям, так как в текущей ситуации они нуждаются в поддержке.

Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в мире превышает 430 тысяч человек. При этом более 109 тысяч выздоровели, а 18,9 тысячи человек скончались. В России количество заражённых за последние сутки возросло на 163 и составило 658 человек.

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