Гражданская жена Тесака рассказала о его планах в тюрьме

https://static.news.ru/photo/fdef1e12-f906-11ea-94a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возлюбленная националиста Максима Марцинкевича (Тесака), которую он назвал в предсмертной записке гражданской женой, поделилась с журналистами его планами на жизнь.

Она рассказала, что после СИЗО Тесак собирался выйти на свободу, а его письма не вызывали тревоги. Правда, продолжила девушка, писать Максим стал гораздо меньше, хотя в первый год он очень часто присылал ей признания в любви.

В последнее время мы переписывались всё реже и реже. Последнее письмо пришло от него два месяца назад, — рассказала Екатерина «Московскому Комсомольцу».

При этом представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в день смерти Марцинкевича сообщила, что он незадолго до суицида сознался в серии убийств лиц неславянской внешности. Однако в самоубийство националиста многие не верят. Дело в том, что Марцинкевич несколько раз писал о том, что не собирается кончать жизнь самоубийством. В Telegram-каналах разошёлся скан его письма от 2014 года, в котором он утверждает, что в случае такого разворота событий это будет означать, что ему «помогли». Не верит в суицид и адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик. Он заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной по убийствам 1990-х годов.

Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей в декабре 2018 года. Марцинкевича тогда приговорили к 10 годам тюрьмы, но в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.

Как писал NEWS.ru, графолог из Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль сравнила предсмертную записку Тесака с другим образцом его почерка и подтвердила, что текст написан его рукой. Также она подчеркнула, что записка была написана в крайне нервозном состоянии.