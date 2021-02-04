Гражданина Франции арестовали за участие в акциях протеста в Москве

https://static.news.ru/photo/ad02d598-6706-11eb-bdac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тимирязевский суд Москвы арестовал на семь суток гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции протеста в Москве 2 февраля. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Суд признал Даниелу виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ и назначил ему административный арест на 7 суток, — цитирует РИА Новости собеседницу агентства.

Как рассказала координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, французского гражданина задержали в ходе несогласованной акции 2 февраля, сразу после замены оппозиционеру Алексею Навального условного срока на 3,5 года колонии.

Ранее стало известно, что Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии в рамках административного дела о нарушении порядка проведения массового мероприятия. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в одном из несанкционированных митингов в Москве принимал участие сотрудник посольства Швеции.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Активисты вышли на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении в Москву после лечения в Германии и приговорили к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Ранее NEWS.ru писал, что ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что вуз не будет наказывать студентов за участие в протестных акциях. По его словам, вуз не должен становиться площадкой для политической борьбы.