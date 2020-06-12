«Гражданин убийца»: Миро не поверила раскаянию Ефремова

https://static.news.ru/photo/38c60100-ad5c-11ea-b3ad-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи соцсетей и некоторые блогеры не оценили попытку устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова покаяться перед семьёй погибшего в той страшной аварии курьера-водителя Сергея Захарова. Блогер Лена Миро и вовсе заявила, что артист, сидя в грязных носках и тапочках, только изображает раскаяние.

Пользователи Сети не поверили в искренность актёра Михаила Ефремова, который записал видеообращение к семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. По мнению известного блогера Лены Миро, словам сидящего в грязных носках и тапочках артиста «веры нет».

В субботу Ефремов записал видео, в котором попытался извиниться перед семьёй погибшего. Артист говорит, что не знает, как дальше жить, а ролик — это не попытка откупиться, а попытка искупить. Он также подчеркнул, что знает о мнении многих о том, что попробует «отмазаться». Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призналась, что ей нелегко найти какие-то слова в качестве соболезнования.

Обещает гражданин убийца искупить всё деньгами. Откупаться не собирается, как не хочет и использовать связи, чтобы избежать наказания. Конечно, Ефремову и не нужно никого напрягать по своему уголовному делу — система сама его освободит. Дело не в Мише, не в его связях, не в его желании избежать или понести наказание, а в том, что сама система устроена так, что таких, как Ефремов, у нас не сажают, — возмутилась Миро в «Живом журнале».

Блогер при этом считает, что свой талант Ефремов давно пропил и прокурил. Миро назвала Ефремова «обыкновенным одутловатым чудовищем», словам которого нет никакой веры. Обозревательница уверена, что актёр ещё так до конца и не понял, что натворил. Ума, совести и стыда так и не нажил.

Думает, что крокодиловыми слезами можно всё отмотать назад, — отметил Миро.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее офицер ФСИН обрисовал возможное будущее Ефремова.