«Гражданин убийца»: Соловьёв не поверил в раскаяние Ефремова после ДТП

Российский телеведущий Владимир Соловьёв крайне резко высказался относительно актёра Михаила Ефремова, который 8 июня спровоцировал в Москве ДТП со смертельным исходом.
В эфире своего YouTube-шоу ведущий
Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца, — эмоционально заявил Соловьёв.
Кроме того, шоумен продемонстрировал записи с видеокамер неподалёку от одного из пабов в центре столицы. На кадрах видно, как некий человек, предположительно Ефремов, выходит из машины, заходит в заведение и проводит там около получаса. Ведущий задался вопросом, каким образом паб продолжал работу, несмотря на действующий в Москве в связи с эпидемиологической обстановкой запрет.
Кстати, выяснить надо с этим пабом! Это как же вы, сволочи, работаете, а? Что ж вы алкашу ещё и подливаете? Это у вас так теперь «на вынос» называется? Это так для вас законы в Москве писаны? — прокомментировал запись Соловьёв.
8 июня машина Михаила Ефремова врезалась в курьерский фургон, водитель которого от полученных травм умер в реанимации через несколько часов. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был заметно пьян. Позже в его крови нашли следы наркотиков.
Как писал NEWS.ru ранее, Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. По его словам, он никогда не видел актёра трезвым.
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