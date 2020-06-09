«Гражданин убийца»: Соловьёв не поверил в раскаяние Ефремова после ДТП

https://static.news.ru/photo/435e03f0-aabf-11ea-a663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв крайне резко высказался относительно актёра Михаила Ефремова, который 8 июня спровоцировал в Москве ДТП со смертельным исходом.

В эфире своего YouTube-шоу ведущий усомнился в том, что актёр раскаивается в пьяном вождении, которое впоследствии стоило постороннему человеку жизни, назвав это «игрой».

Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца, — эмоционально заявил Соловьёв.

Кроме того, шоумен продемонстрировал записи с видеокамер неподалёку от одного из пабов в центре столицы. На кадрах видно, как некий человек, предположительно Ефремов, выходит из машины, заходит в заведение и проводит там около получаса. Ведущий задался вопросом, каким образом паб продолжал работу, несмотря на действующий в Москве в связи с эпидемиологической обстановкой запрет.

Кстати, выяснить надо с этим пабом! Это как же вы, сволочи, работаете, а? Что ж вы алкашу ещё и подливаете? Это у вас так теперь «на вынос» называется? Это так для вас законы в Москве писаны? — прокомментировал запись Соловьёв.

8 июня машина Михаила Ефремова врезалась в курьерский фургон, водитель которого от полученных травм умер в реанимации через несколько часов. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был заметно пьян. Позже в его крови нашли следы наркотиков.

Как писал NEWS.ru ранее, Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. По его словам, он никогда не видел актёра трезвым.