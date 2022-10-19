Гражданин Малайзии попытался заморозить себя в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Малайзии пытался заморозить себя в Москве, сообщает «Царьград» со ссылкой на источники. Известно, что мужчина сначала окунулся в ледяную воду, а затем вышел на берег озера Белое Косино в Ухтомском районе и оставался там, пока очевидцы не вызвали помощь. Врачи доставили иностранца в больницу.

Медики из ГБК им. Н. И. Пирогова, где малайзиец сейчас проходит лечение, доложили об инциденте в полицию, по факту произошедшего проводится проверка.

На данный момент состояние мужчины нормализовалось. Пациент вынужден общаться с врачами через переводчика, поскольку русским языком он не владеет. Мотивы его поступка выясняются.

В январе 2022 года фотограф танцоров фламенко Рене Робер замерз на смерть в Париже в возрасте 84 лет. Друг Робера, журналист и музыкант Мишель Момпонте рассказал, что фотографу стало плохо на прогулке, он упал и пролежал на земле несколько часов в ожидании помощи в одном из самых оживлённых кварталов города, но никто не посчитал нужным вмешаться. Прибывшие медики диагностировали у мужчины повреждение головы и сильное переохлаждение. Он умер в больнице.