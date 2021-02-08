Граждане СНГ задержаны за изготовление поддельных документов для мигрантов

https://static.news.ru/photo/75e123fe-69e4-11eb-a6b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестеро граждан СНГ задержаны за изготовление поддельных документов для мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

В рамках возбуждённого следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области уголовного дела установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий (помещений с набором необходимого оборудования, образцами печатей и бланков), — передаёт сообщение ТАСС.

По данным источника, за минувший год злоумышленники заработали более 2 млн рублей на легализации мигрантов — в общей сложности более тысячи человек получили поддельные документы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что организованная межэтническая группа в составе порядка 10 человек создала целую сетевую структуру. Она занималась массовым изготовлением и сбытом фальшивых документов, а также бланков и печатей. Благодаря этому граждане иностранных государств получали возможность незаконного въезда и пребывания на территории Московского региона.

Отмечается, что в отношении преступников проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Они проходят в сотрудничестве с УФСБ по Забайкальскому краю.

Как ранее писал NEWS.ru, проходить биометрический и медицинский контроль всем мигрантам, прибывающим в РФ из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, предложило правительство. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение депутатов Госдумы 1 февраля. В документе речь идёт в первую очередь о представителях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающих в Россию на заработки.