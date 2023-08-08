«Граждане нервно курят в сторонке»: эксперт о повышении ипотечной ставки Эксперт по недвижимости Радченко заявила о неадекватных ценах за квадратный метр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставки по ипотечному кредиту растут из-за повышения ключевой ставки, а на доступность жилья влияет стоимость квадратного метра, которая в некоторых регионах России выросла почти в два раза за счет льготных ипотек, заявила NEWS.ru президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, на изменение ставки по ипотеке повлияла инфляция, и из-за этого получается «порочный круг».

Будет ли банк снижать, если ключевая ставка будет такая же или будет повышаться? Конечно, нет, банки не будут работать себе в убыток. Однако некоторые банки снижают ипотечную ставку для целевых программ. Это относится к IT-специалистам и семьям с детьми. Можно брать даже не под 6% брать, а меньше, — сказала Радченко.

Эксперт отметила, что нынешняя стоимость квадратного метра является нерыночной и неадекватной, потому что за два года доходы граждан не выросли в два раза.

Ипотечная ставка — вишенка на торте по сравнению со стоимостью квадратного метра. Она выросла, потому что с помощью льготной ипотеки раздули инвесторов, спекулянтов, которые набирали по две-три ипотеки, надеялись, что потом продадут. Поэтому ЦБ дал возможность спекулянтам в России зарабатывать десятки процентов годовых, а простые граждане, которым нужно жилье, просто в шоке от происходящего и нервно курят в сторонке, — подчеркнула Радченко.

Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,8 п.п, теперь минимальная ставка по ипотечному кредиту составляет 11,7%. В банке подчеркнули, что повышение ставки вызвано текущими условиями на рынке в России.