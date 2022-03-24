Граждане ДНР, ЛНР и Украины смогут работать в России без оформления патента

Граждане, прибывшие в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, смогут работать без оформления патента. Их водительские удостоверения будут признаны в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Такое заявление было сделано по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в ситуации внешнего санкционного давления. Его провёл первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. В ходе встречи он уточнил, что сотрудники ведомства ориентированы на оказание прибывшим с территории ЛНР, ДНР и Украины «максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса».

Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации, — пояснили в пресс-центре ведомства.

О том, что помощь беженцам из Донбасса на территории России оказывается на высшем уровне, ранее заявил врио главы представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси. По его словам, эвакуированным предоставляется не только психологическая, но и материально-финансовая поддержка.

По данным МВД, свыше 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили временное убежище в России с 18 февраля по 16 марта.