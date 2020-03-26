https://static.news.ru/photo/0e11a1d0-6ea0-11ea-94ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин объявил об автоматическом продлении в течение шести месяцев всех социальных пособий и льгот для граждан.

В своём телеобращении по поводу ситуации с коронавирусом президент подчеркнул, что для продления льгот и пособий не нужно будет предоставлять дополнительные справки и ходить по инстанциям.

Путин объяснил механизм продления на примере условной семьи с правом на льготы по ЖКХ. Такой семье не придётся в течение следующего полугодия подтверждать уровень своих доходов, отметил глава государства.

В ходе обращения президент также объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы, передавал NEWS.ru.