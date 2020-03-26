Президент России Владимир Путин объявил об автоматическом продлении в течение шести месяцев всех социальных пособий и льгот для граждан.
В своём телеобращении по поводу ситуации с коронавирусом президент подчеркнул, что для продления льгот и пособий не нужно будет предоставлять дополнительные справки и ходить по инстанциям.
Путин объяснил механизм продления на примере условной семьи с правом на льготы по ЖКХ. Такой семье не придётся в течение следующего полугодия подтверждать уровень своих доходов, отметил глава государства.
В ходе обращения президент также объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы, передавал NEWS.ru.
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