Граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов могут обязать покинуть Россию

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Паспорт гражданина Украины

Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик возможно, должны будут покинуть Россию после 17 августа, если не будут оформлены разрешительные документы, пишет ТАСС. По сведениям агентства, такое сообщение распространили в МВД России.

Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть Россию после 17 августа, если не будут оформлены разрешительные документы, — пишет агентство.

Ранее стало известно, что в Херсонской области рожденные после 24 февраля дети автоматически получат гражданство России, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, такая же практика будет действовать для детей-сирот.