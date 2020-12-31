Граждан РФ обязали сообщать о пожарах и кучах мусора в лесах

https://static.news.ru/photo/28467676-4c20-11eb-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России приняло постановление, обязывающее граждан страны сообщать органам власти о замеченных в лесах кучах мусора и поджогах.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новая мера вступила в силу с 1 января. В постановлении перечислены органы государственной власти и местного самоуправления, в которые следует обращаться россиянам при выявлении фактов «поджога или захламления лесов».

Постановление в текущей редакции будет действовать как минимум до 1 января 2027 года. В документе также вводится запрет на «огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков» в случаях, когда «граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк».

Как передавал NEWS.ru, в ночь на 1 января в Сочи пожарные боролись с огнём. Там загорелась так называемая лесная подстилка. Пожар возник на площади 500 квадратных метров в Хостинском районе курорта недалеко от села Верхний Юрт в районе горы Пикет. На борьбу с возгоранием ушло несколько часов. В начале третьего ночи огонь был локализован, а полностью ликвидировать его удалось только к пяти часам утра.