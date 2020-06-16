Граждан Азербайджана начали пропускать через границу с РФ

https://static.news.ru/photo/ff35e786-afd4-11ea-b6db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС

Граждан Азербайджана из временного лагеря в Дагестане начали пускать на родину, рассказал и.о. руководителя Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев.

По его словам, всех находившихся там 155 человек доставили на погранпереход, передаёт ТАСС. 10 человек уже смогли перейти границу.

Ранее NEWS.ru писал, что пункт временного размещения у границы с Азербайджаном был создан по решению МЧС РФ. В него направлялись граждане соседней страны, которые не смогли попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Первоначально там находилось чуть более 200 человек, позднее палаточный городок был расширен ещё на 150 мест.

Вечером 15 июня в лагере начались волнения. Около 400 азербайджанцев, недовольных организацией их пропуска на родину, покинули палаточный городок и попытались перекрыть автодорогу «Кавказ». Полицейских и военнослужащих погрануправления ФСБ по республике, нёсших службу по охране пункта временного размещения, они забросали камнями и другими предметами.

В итоге семеро сотрудников полиции получили травмы. Кроме того, были повреждены пять служебных автомобилей. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. На место приехала делегация дипломатов из Азербайджана.