Ищете маринад, который превратит обычное мясо в шедевр с кисло-сладкими нотками? Попробуйте гранатово-имбирный вариант! Он идеально подходит для свинины и баранины, делая волокна нежными, а вкус – богатым и насыщенным.
Ингредиенты (на 1,5–2 кг мяса)
- 1 стакан гранатового сока (лучше свежевыжатого, но подойдет и магазинный без сахара)
- 1 ст. л. меда (или сахара, если мед не любите)
- 1 ч. л. тертого свежего имбиря (можно заменить ½ ч. л. сушеного)
- 3 зубчика чеснока (раздавить или мелко нарезать)
- 1 ч. л. смеси перцев
- 0,5 ч. л. молотой корицы (не обязательно, но добавляет глубину вкусу)
- 1 ч. л. соли
Пошаговый рецепт
- В глубокой миске смешайте гранатовый сок, мед, тертый имбирь и чеснок. Добавьте специи (перец, корицу, соль) и тщательно перемешайте до растворения меда.
- Свинину или баранину нарежьте кусками среднего размера (примерно 4–5 см). Залейте маринадом, чтобы он полностью покрывал мясо. Накройте пищевой пленкой или крышкой и уберите в холодильник на 4–6 часов, если хотите легкий вкус, или на 8–12 часов (можно на ночь) — для максимальной мягкости и аромата.
- Достаньте мясо за 30 минут до жарки, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. Нанижите на шампуры, чередуя с луком, сладким перцем или дольками граната для красоты. Жарьте на углях или гриле, периодически переворачивая, до румяной корочки (обычно 15–25 минут в зависимости от размера кусков).
Советы для идеального результата
- Если любите остроту, то добавьте щепотку кайенского перца или 0,5 ч. л. паприки.
- Для свежести – перед подачей посыпьте рубленой кинзой или мятой.
- Мясо в таком маринаде отлично сочетается с лепешками, овощами гриль и сухим красным вином.
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