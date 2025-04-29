Ищете маринад, который превратит обычное мясо в шедевр с кисло-сладкими нотками? Попробуйте гранатово-имбирный вариант! Он идеально подходит для свинины и баранины, делая волокна нежными, а вкус – богатым и насыщенным.  

Ингредиенты (на 1,5–2 кг мяса)  

  • 1 стакан гранатового сока (лучше свежевыжатого, но подойдет и магазинный без сахара)
  • 1 ст. л. меда (или сахара, если мед не любите)  
  • 1 ч. л. тертого свежего имбиря (можно заменить ½ ч. л. сушеного)
  • 3 зубчика чеснока (раздавить или мелко нарезать)
  • 1 ч. л. смеси перцев
  • 0,5 ч. л. молотой корицы (не обязательно, но добавляет глубину вкусу)  
  • 1 ч. л. соли  

«Гранатовый бриллиант» для мяса: идеальный маринад для сочного шашлыкаФото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru«Гранатовый бриллиант» для мяса: идеальный маринад для сочного шашлыка

Пошаговый рецепт  

  • В глубокой миске смешайте гранатовый сок, мед, тертый имбирь и чеснок. Добавьте специи (перец, корицу, соль) и тщательно перемешайте до растворения меда.  
  • Свинину или баранину нарежьте кусками среднего размера (примерно 4–5 см). Залейте маринадом, чтобы он полностью покрывал мясо. Накройте пищевой пленкой или крышкой и уберите в холодильник на 4–6 часов, если хотите легкий вкус, или на 8–12 часов (можно на ночь) — для максимальной мягкости и аромата.
  • Достаньте мясо за 30 минут до жарки, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. Нанижите на шампуры, чередуя с луком, сладким перцем или дольками граната для красоты. Жарьте на углях или гриле, периодически переворачивая, до румяной корочки (обычно 15–25 минут в зависимости от размера кусков).  

Советы для идеального результата  

  • Если любите остроту, то добавьте щепотку кайенского перца или 0,5 ч. л. паприки.  
  • Для свежести – перед подачей посыпьте рубленой кинзой или мятой.  
  • Мясо в таком маринаде отлично сочетается с лепешками, овощами гриль и сухим красным вином.  

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