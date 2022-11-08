«Грамотный регресс в СССР»: психиатр о введении единой формы для учителей Психиатр: единая форма для учителей станет прививкой воспитания и дисциплины

Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Введение единой формы для учителей станет «грамотным регрессом в СССР» и «прививкой воспитания и дисциплины», такое мнение высказал врач-психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru. По его словам, подобная мера допустима и логична в младшей и средней школе, а также ссузах, поскольку будет элеменом объединения в коллектив.

В младшей и средней школе, ссузах — это элемент объединения в коллектив и там, кроме того, что ученикам предлагается, и я поддерживаю это, тоже единая форма, для преподавателей тоже будет не дурно. Это адекватная прививка воспитания и дисциплины, так как потом выйти в свободу из дисциплины проще, чем из дисциплины вернуться обратно в дисциплину, — сказал Федорович.

По словам врача, именно такой внешний вид педагогов должен детям привносить идею понимания — сформировать понятийную базу, что, на самом деле, это хорошо и правильно. В зависимости от того, куда ребенок поступит, отметил Федорович, особенно, если это специфическая военизированная система, то это будет для него проблемой, а в гражданском вузе такой дисциплинарный момент не будет лишним.

Коль скоро наметилась тенденция формирования патриотических чувств — флаги, гимны, я в этом усматриваю хороший, грамотных регресс в СССР, и такое воспитательное движения — форма педагогов — даст понимание ребенку еще и внутри семьи, это тоже дисциплинарный момент, — заявил психиатр.

При этом Федорович указал на то, что вуз, кроме специализированных военизированных заведений, — это место, которое должно помочь уже не совсем подростку, а юноше и девушке получить «прививку плюрализма мнений». По мнению врача, в высших учебных заведениях важно дать студентам возможность проявить себя, заявить о себе и чуть более лояльно относиться к внешнем виду одногодок. Это вопрос формирования принятия иной культуры, иного восприятия, если говорить о студентах-иностранцах, объяснил Федорович.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга поддержал идею введения формы для преподавателей в школах и университетах. Он выразил мнение, что внешний вид учителя «должен соответствовать престижности профессии», а к разработке униформы следует привлечь «лучших российских дизайнеров».

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