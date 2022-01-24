Графолог описала почерк сотрудников ФСБ

У сотрудников ФСБ часто печатный почерк, который говорит об обезличивании, рассказала графолог и психолог Татьяна Кузнецова изданию «Слово и Дело». Она также объяснила, что исследование почерка делится на два этапа: макроанализ и микроанализ.

Действительно, люди, которые работают в ФСБ, очень часто имеют печатный почерк — это некоторое обезличивание. Может ли графолог сделать свой почерк обезличенным? Наверное, может. Только когда человек создаёт какую-то маску, образ вокруг себя, другой графолог это обязательно заметит, — сказала Кузнецова.

Специалист смотрит на почерк дважды, уточнила она. В первый раз на порядок мыслей и на то, предпочитает ли автор писать быстро или изящно. Далее — на положение слов, форму букв. При этом определить пол и возраст по почерку сложно, слишком легко ошибиться, отметила она.

Мы не можем интерпретировать только по одному параметру. Например, левый наклон в почерке часто свидетельствует о том, что человек противопоставляет себя другим. Это может иметь две стороны. Одно дело, когда у человека действительно свое мнение и свой взгляд на что-то и он может это доказать, и совершенно другой момент, когда это спор ради спора — мол, «у меня такой имидж», — рассказала Кузнецова.

Она также сообщила, что в России графологию часто считают лженаукой, но к ней обращаются компании с большим числом сотрудников, чтобы изучить человека.

Ранее Татьяна Кузнецова прокомментировала почерк Ксении Собчак. Она заявила, что аккуратный, строгий, угловатый почерк с ярко выраженным левым наклоном говорит о стремлении журналистки противопоставить себя системе.