https://static.news.ru/photo/54a9bbc8-5d5c-11ea-933e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тематический детский парк «Остров мечты» будет работать не до 24:00, а до 22:00. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте организации.

Обращаем внимание на изменение времени работы тематического парка «Остров мечты». Ежедневно он будет закрываться в 22:00, — сообщается в посте.

Парк был создан за три года в Нагатинской пойме. Его сравнивают с Диснейлендом. Инвестиции в проект, который полностью частный, составили 1,5 млрд долларов. Его площадь составляет около 240 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — около 12 млн человек в год.

Под крышей парка, помимо игровых тематических зон, будут работать концертный зал Dream Hall и большой кинотеатр-мультиплекс на 17 залов. Для детей до 10 лет билеты в парк стоят от 1,9 тысячи до 2,6 тысячи рублей в зависимости от дня посещения, для взрослых — от 2,2 тысячи до 2,9 тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru, парк «Остров мечты» открылся 29 февраля.