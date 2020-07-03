Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ

https://static.news.ru/photo/c47b43c2-bdf1-11ea-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: rotfront.su

Жильцы тверского дома № 32 по Смоленскому переулку решили закрасить граффити с портретом писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. На его месте хотят разместить произведение, провещённое 750летию победы в Великой Отечественной войне.

Автором рисунка был уличный художник Виктор Лебедев, известный как Витя Джок, передаёт «АиФ Тверь». Под портретом писателя находилась надпись «Жить не по лжи».

По данным «Говорит Москва», граффити закрасили активисты партии «РОТ Фронт».

Это мы его закрасили. Этот портрет был намалёван исподтишка. Несмотря на многолетнюю промывку мозгов, миллионы россиян справедливо считают этого человека негодяем и предателем. Государственной пропаганде приходится буквально навязывать людям образ «великого писателя», запихивать его в школьные учебники, ставить ему памятники, развешивать плакаты, открывать музеи, — сказал председатель ЦК партии Александр Батов.

Изображение появилось в 2018 году, однако не было завершено, так как вокруг него разразился скандал. Выяснилось, что жильцы дома и местные власти не согласовывали изображение. Суд принял решение об удалении рисунка, однако два с половиной года его не трогали. В марте 2020 неизвестные закрасили частицу «не» в тексте.

Эссе Солженицына «Жить не по лжи» вышло в 1974 году. Автор призывал никогда сознательно не лгать и не искривлять правду.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ко Дню России художники нанесли надпись на плотину Саяно-Шушенской ГЭС. Она стала самым большим граффити в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).